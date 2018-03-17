Более 7 тысяч человек вышли из Восточной Гуты в субботу

Более 7 тысяч человек смогли выйти из Восточной Гуты в субботу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российского Центра по примирению враждующих сторон Владимира Золотухина.

Он рассказал о том, что люди выходили со стороны населенных пунктов Хаммурия, Хаззе и Нашабия.

Поток людей сегодня сопоставим с первым днем - тогда, напомним, Восточную Гуту покинули 11 тысяч человек.

Тем временем Минобороны России на официальном сайте возобновило прямую трансляцию с пунктов пропуска гумкоридоров в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Речь идет о трансляции с 2 камер видеонаблюдения, установленных в районе пунктов пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" в северной и "Хаммурия" в южной части Восточной Гуты, а также с камер БЛА в районе пункта пропуска "Хаммурия".