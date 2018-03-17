"Газпром" купит турбины Siemens для Грозненской ТЭС

"Газпром" купит у концерна Siemens из Германии две газовые турбины для Грозненской ТЭС, их общая мощность - до 360 МВт. Договоренности об этом достигнуты в пятницу во время встречи председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и главы Siemens AG Джо Кэзера. Об этом сообщает пресс-служба российской монополии.

По контракту, который был подписан, специалисты Siemens отгрузят, установят и введут в эксплуатацию две газовые турбины. Их запуск планируется на следующий год.

Грозненская ТЭС должна устранить дефицит электроэнергии, обеспечить потребителей надежным электроснабжением, расширить рынок сбыта "голубого топлива".