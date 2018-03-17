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17.03.2018 08:40
Рубрика: В мире

Генпрокурор США решил уволить заместителя главы ФБР Маккейба

Текст: Станислав Хамдохов

Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс принял решение уволить заместителя директора Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейба. Чиновник принимал активное участие в расследованиях, касавшихся президентских выборов 2016 года.

Фото: Gaston De Cardenas/ AFP
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"После всестороннего и честного расследования и в соответствии с процедурами министерства юстиции управление генерального инспектора минюста представило доклад касательно утверждений о неправомерном поведении Эндрю Маккейба отделу профессиональной ответственности ФБР", - цитирует ТАСС заявление генпрокурора США.

Согласно внутреннему расследованию ФБР, Маккейб без соответствующей санкции "раскрыл информацию новостному изданию и в ряде случаев не был откровенен, даже находясь под присягой".

"Основываясь на докладе генерального инспектора, выводах отдела профессиональной ответственности ФБР и рекомендациях старших должностных лиц минюста, я принял решение прекратить полномочия Эндрю Маккейба, начиная с этого момента", - отмечается в сообщении американского генерального прокурора.

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Маккейб уже назвал свое увольнение частью "войны президента США Дональда Трампа с ФБР". В свою очередь глава Белого дома охарактеризовал отставку чиновника как "замечательный день для демократии".

"Эндрю Маккейб уволен, замечательный день для трудолюбивых мужчин и женщин из ФБР, замечательный день для демократии. Лицемерный Джеймс Коми был его начальником и сделал так, что Маккейб выглядел мальчиком из церковного хора. Он знал все о лжи и коррупции, которые происходят на самых высоких уровнях ФБР", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Маккейб с 2016 года регулярно подвергался критике со стороны Трампа и республиканцев за то, что был близок к Демократической партии. Президент США припоминал Маккейбу о том, что его жена, которая баллотировалась в сенат штата Вирджиния, во время предвыборной кампании получила крупное пожертвование от бизнесмена, симпатизирующего демократам и считающегося близким другом семьи Клинтонов.

Об уходе первого заместителя директора ФБР 49-летнего Эндрю Маккейба было объявлено еще в январе. Однако он решил выйти в отпуск до ухода на пенсию 18 марта. Увольнение буквально за день до запланированной отставки лишило его права на пожизненную пенсию, положенную за 20-летнюю государственную службу - такой нюанс отмечают американские СМИ.

Это уже вторая громкая отставка высокопоставленного сотрудника ФБР в последнее время. В мае 2017 года Дональд Трамп уволил тогдашнего директора ФБР  Джеймса Коми, который вел расследование в отношении президента на предмет его предполагаемых связей с Москвой. Коми был отправлен Трампом в отставку в связи с "утратой доверия".

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