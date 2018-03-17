Гол Овечкина признали лучшим на неделе в НХЛ

Гол российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина признан лучшим на неделе в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Кстати, эта шайба в ворота "Виннипег Джетс" в рамках регулярного чемпионата стала для Овечкина 600-й в НХЛ.

Кроме того, в десятку лучших голов недели вошли точные броски хоккеиста "Монреаля" Никиты Щербака (пятое место) и одноклубника Овечкина Евгения Кузнецова (седьмое место). Ранее сообщалось, что Кузнецов получил травму в матче с "Нью-Йорк Айлендерс".

На официальном сайте НХЛ также опубликовал топ-10 вратарских сейвов недели. Голкипер "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский оказался на третьем месте. Лидером рейтинга стал вратарь "Вегас Голден Найтс" Марк-Андре Флери.