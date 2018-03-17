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Рубрика: В мире

Гройсман не усомнился в желании Савченко взорвать Верховную Раду

Глава правительства Украины Владимир Гройсман согласен с обвинениями генпрокурора страны в адрес депутаты Верховной Рады Надежды Савченко, передает РИА Новости. Напомним, что тот подозревает Савченко в подготовке теракта в здании парламента и уже внес в Раду представление на привлечение ее к уголовной ответственности.

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"То, что я слышал - я в это верю, - заявил Гройсман в эфире радио "Новое время" в ответ на вопрос о том, верит ли он в озвученную генпрокурором информацию о подготовке теракта Савченко. - И я считаю, что это проблема психического здоровья. Знаете, ненависть никогда не рождает ничего хорошего".

Напомним, что одна из самых одиозных женщин-политиков Украины была задержана при попытке пронести оружие в здание Рады.

Сама Савченко опровергла обвинение в попытке организации нападения или переворота.

"Как офицер я имею право носить наградное оружие", - прокомментировала она ситуацию.

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