Из Украины выдворена журналистка телеканала "Россия-24"

Власти Украины выдворили журналистку российского телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову и запретили ей въезд в страну на три года.

"С целью предупреждения противоправных действий иностранки, которые противоречат интересам национальной безопасности Украины, Гончарова была принудительно возвращена на территорию РФ с запретом въезда в Украину сроком на три года", - цитирует РИА Новости заявление СБУ.

В украинской спецслужбе считают, что Гончарова в начале марта подготовила четыре видеоматериала, которые "в искаженном виде подавали ситуацию на Украине, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины".

Напомним, в ноябре 2017 года журналиста РИА Новости Захара Виноградова, направлявшегося в Киев, сняли с поезда Москва-Одесса. Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет.