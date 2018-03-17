Картина "Леди Берд" оказалась абсолютно рядовой драмеди

В начале 2000-х актриса и сценарист Грета Гервиг переехала из родного Сакраменто в Нью-Йорк, поступила в колледж и со временем стала важной фигурой американского независимого кино. На ее счету, в частности, роли в фильмах Ноа Баумбаха - иконы американского мамблкора. И вот спустя десятилетие после начала успешной актерской карьеры Гервиг решила дебютировать как режиссер - с фильмом, как водится, автобиографическим.

Леди Берд - так называет себя школьница из небогатой семьи, живущая в "неправильном" районе Сакраменто, который тут предстает типичной провинциальной дырой, где никогда ничего не происходит. Девочка красит волосы в красный цвет, ходит на занятия в театральную студию, дружит с толстой одноклассницей, вяло конфликтует со старорежимной мамой, пытается потерять девственность с партнером по спектаклю, который оказывается геем из строгой католической семьи, затем таки расстается с невинностью с фронтменом школьной рок-группы.

Но все эти события, размазанные по небольшому (всего 94 минуты) хронометражу фильма, лишь фон для главной истории, которая лишь делает вид, что ее тон меланхолически-ироничный. На самом деле этот тон до предела самовлюбленный.

Ключевой мотив "Леди Берд" - типичный актерский вопрос зазора между персонажем, которого ты изображаешь, и самим собой. Взросление Леди Берд - которая, конечно, альтер эго самой Гервиг - выливается в парад различных масок, которые примеряет на себя героиня. Она делает это на сцене в школьной театральной постановке, в общении с новой подружкой, которой хочет пустить пыль в глаза, с новым бойфрендом и т.д.

Юность вообще в "Леди Берд" предстает временем, когда ты можешь убедительно вообразить себя кем угодно. И эта смелая и крайне свежая мысль здесь увенчивается столь же сенсационной моралью - оказывается, важнее всего под этим калейдоскопом масок не потерять самого себя.

Положа руку на сердце, "Леди Берд" - вменяемое инди-кино для нонконормистски настроенных детей старшего школьного возраста. На фестивале в Сандэнсе такие ежегодно раздают разве что не на развес. И если вам вдруг непонятна ажитация больших премий относительно этой картины (5 номинаций на "Оскар", не жук лапой потрогал), то вы плохо себе представляете, что у Академии после всех гендерных и расовых скандалов теперь есть негласная женская квота. В этом году Гервиг, получившая номинацию за лучшую режиссуру, как раз эту квоту закрыла. Заодно она поучаствовала в травле Вуди Аллена, у которого когда­то снялась в "Римских приключениях" - то бишь продемонстрировала полное совпадение с генеральной линией партии.

Все это, конечно, не делает "Леди Берд" хуже - нельзя смешивать личность художника и результат его труда. Но и не нужно ждать откровений от абсолютно рядовой драмеди из-­за большого числа орденов на мундире Гервиг - эти цацки вовс­е не за то выписаны.