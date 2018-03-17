Касаткина вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе.

В полуфинальном матче Касаткина обыграла американку Винус Уильямс в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 7:5.

- После таких матчей сложно подобрать слова. Даже когда я встретилась с тренером и братом, я ничего не могла сказать. Я только произнесла: "Ааа, это было здорово". Слишком много эмоций, и ты не можешь объяснить, что произошло, - приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA. - Что касается Винус, она играла очень хорошо. Матч получился тяжелым. Она провела отличный турнир и полуфинал, поэтому надо отдать ей должное. Когда играешь с Винус на центральном корте в полуфинале одного из крупнейших турниров в мире в США, то оставляешь там свое сердце. Иногда я ловила себя на мысли, что играю с легендой тенниса, и уже идет третий сет. "Может, это момент всей твоей жизни", - говорила я себе и старалась наслаждаться игрой.

В финале соперницей Касаткиной станет еще одна 20-летняя теннисистка - японка Наоми Осака. На ее счету нет ни одного титула WTA, но в своем полуфинале она одержала верх над первой ракеткой мира, румынкой Симоной Халеп (6:3, 6:0).

В случае победы Касаткина, которая сейчас занимает 19-место в мировом рейтинге, в обновленной версии от 18 марта впервые в карьере попадет в топ-10 и расположится на девятой позиции. Если россиянка уступит японке, то она окажется 11-й.

Напомним, что в Индиан-Уэллсе Касаткина обыграла еще двух экс-первых ракеток мира - датчанку Каролин Возняцки и немку Анжелику Кербер.