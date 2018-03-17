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Рубрика: В мире

Китайские депутаты одобрили реформу государственных органов

В Китае в субботу одобрен законопроект о реформе высшего исполнительного органа страны - Госсовета КНР. За документ проголосовали 2966 депутатов Всекитайского собрания народных представителей, двое проголосовали против, еще двое воздержались, передает РИА Новости.

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Согласно проекту, в состав правительства будут входить 26 министерств и комитетов, при этом некоторые из них будут совершенно новыми. В частности, появятся министерство по чрезвычайным ситуациям, министерство по делам ветеранов и министерство природных ресурсов. Также в структуре Госсовета создадут восемь новых ведомств.

По мнению властей, реформа госорганов нужна для улучшения структуры правительства и эффективности его работы. Кроме того, она повысит уровень соответствия госорганов реальным потребностям населения, уверены авторы законопроекта.

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