Китайские депутаты одобрили реформу государственных органов

В Китае в субботу одобрен законопроект о реформе высшего исполнительного органа страны - Госсовета КНР. За документ проголосовали 2966 депутатов Всекитайского собрания народных представителей, двое проголосовали против, еще двое воздержались, передает РИА Новости.

Согласно проекту, в состав правительства будут входить 26 министерств и комитетов, при этом некоторые из них будут совершенно новыми. В частности, появятся министерство по чрезвычайным ситуациям, министерство по делам ветеранов и министерство природных ресурсов. Также в структуре Госсовета создадут восемь новых ведомств.

По мнению властей, реформа госорганов нужна для улучшения структуры правительства и эффективности его работы. Кроме того, она повысит уровень соответствия госорганов реальным потребностям населения, уверены авторы законопроекта.