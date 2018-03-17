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17.03.2018 19:24
Рубрика: Культура

Клип Самойловой для "Евровидения" собрал больше миллиона просмотров

Текст: Александр Алексеев
Фото: Предоставлено Первым каналом Фото: Предоставлено Первым каналом
Фото: Предоставлено Первым каналом

Видео на конкурсную песню I Won’t Break размещено на официальной  странице "Евровидения" и стало главной частью промо-компании Юлии Самойловой. Поскольку наша исполнительница отказалась ехать в рекламный тур по Европе, куда ее активно приглашали, и не появится на традиционных вечеринках - pre-Party "Евровидения", которые проводят будущие участники конкурса у себя дома. Сейчас Юлия занята репетициями концертного номера для Лиссабона-2018.

Фото: Предоставлено Первым каналом
Каковы шансы Юлии Самойловой с песней I Won’t Break на "Евровидении"

Поэтому особенно важен был успех именно видеоклипа I Won’t Break, снятого режиссером Алексеем Голубевым. Кроме демонстрации крупных и средних планов поющей артистки в кадр попадают то океанский шторм, то извержения вулкана. Финальные кадры клипа, возможно, все-таки слишком наивны и предсказуемы. Зато образ и очарование Юлии Самойловой зрителям, безусловно, запоминаются и вызывают симпатию. В этом, наверное, и есть самое главное достижение клипа.

Клип вызвал очень большое количество откликов и комментариев в интернете - число их приближается к девяти тысячам. Юлию, как правило, хвалят, желают ей успеха, признаются в любви. Вокальный дуэт De Negra Lana Vlogs из Венесуэлы отзывается о нашей певице так: "Любим Юлию, любим, очень любим". Шон Ингель из Израиля: "Наилучшие пожелания из Израиля. Очень хорошая песня!" Пользователь под ником "Евровидение Эстонии" написал еще оптимистичнее: "Эта песня лучше той, что была год назад. Удачи вам, наши большие соседи".

Ну, а к мнению австралийца под ником "Хип Тони-2", возможно, стоило бы и прислушаться: "Вот почему она поет не на русском? Англичане, ирландцы, австралийцы поют только на английском, но это и понятно. А хочется, чтобы кто-то и еще пел на "Евровидении" на своем родном языке!".

Между тем

По мнению европейских букмекеров, Юлия Самойлова займет на "Евровидении" 19-место. Таким образом, если в первую неделю эксперты предрекали ей 8-е место, затем - 13-е, то нынешняя позиция самая низшая. А в лидерах по-прежнему Нетта Барзилай из Израиля, вторая - оперная певица Элина Нечаева из Эстонии.

Возможно, промо-тур Юлии Самойловой по Европе смог бы исправить сложившееся у букмекеров мнение. Но полностью полагаться на их оценки не стоит. Ведь за последние годы они смогли предсказать победителя "Евровидения" лишь трижды: в 2009 году выиграл белорус из Норвегии Александр Рыбак, в 2013 - датчанка Эмили де Форрест, а в 2017-м -  португалец Салвадор Собрал.

К тому же, оценки пока базируются в основном на видео-клипе I Won’t Break. Сам же конкурсный номер - который и является главным при выставлении оценок - пока еще никто не видел. Работа над ним продолжается в Москве. И готовит его тоже режиссер Алексей Голубев.

Когда смотреть

"Евровидение"-2018 пройдет в Лиссабоне, столице Португалии, с 8 по 12 мая. Наша участница стартует первой во Втором Полуфинале, назначенном на 10 мая.

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