Косачев: За выборами президента будет следить рекордное число международных наблюдателей

Рекордное количество международных наблюдателей зарегистрировано в этот раз на выборах президента России, заявил в субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с иностранными наблюдателями в верхней палате российского парламента, передает ТАСС.

"В сухом остатке по приглашениям Федерального собрания прибыло, уже находится и получили аккредитацию в Центризбиркоме более 500 иностранных наблюдателей из примерно 65 стран", - рассказал сенатор. Общее же число международных наблюдателей на выборах превышает 1500 человек. "И это абсолютный рекорд в истории международного наблюдения за выборами президента РФ", - подчеркнул Косачев.

Он добавил, что предыдущий рекорд составлял чуть более 1000 международных наблюдателей. "В полтора раза выше оказалась сейчас эта цифра. Это подтверждает большой международный интерес к выборам президента РФ", - полагает сенатор.

Госдума и Совет Федерации, по его словам, направили приглашения в адрес 62 либо однопалатных парламентов, либо палат соответствующих двухпалатных парламентов в 41 стране мира. "И было направлено в общей сложности еще более 500 индивидуальных приглашений в адрес известных политиков, общественных деятелей. Это предусмотрено законом о выборах президента. В этом случае палаты Федерального собрания ориентировались как на собственные контакты, так и на рекомендации российских и международных неправительственных организаций", - добавил Константин Косачев.

Ранее в Центризбиркоме рассказали, что 18 марта наблюдать за голосованием будут граждане 109 стран, более шестисот человек - по линии ОБСЕ. Также на выборы приедут группы от МПА СНГ, ПА ОДКБ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, ПАЧЭС (Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества) и Межпарламентской ассамблеи православия.

