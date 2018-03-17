Лавров: Планы по разделу Сирии должны быть пресечены

Планы по разделу Сирийской Арабской Республики должны быть немедленно пресечены. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Я не думаю, что мы должны даже рассуждать о потенциальном разделе Сирии, но требовать, чтобы эти планы были немедленно пресечены (а кое-кто их вынашивает), - это наша обязанность", - сказал министр в интервью Телерадиокомплексу президента Казахстана, текст которого размещен на сайте МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что осознание необходимости прагматичного, но абсолютно последовательного подхода ко всем сирийским проблемам в русле суверенитета, территориальной целостности и единства Сирии, наиболее последовательно продвигается в рамках переговорного процесса в Астане. По мнению главы российской дипломатии, астанинский формат "весьма перспективен и принципиален".

Накануне Лавров на министерской встрече стран - гарантов режима прекращения боевых действий в САР (Россия, Иран, Турция) в столице Казахстана заявил, что страны, заинтересованные в разделе Сирии на мелкие княжества, не довольны переговорами в Астане.