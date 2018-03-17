Лавров рассказал, спецподразделения каких стран Запада действуют в Сирии

Подразделения специального назначения США, Великобритании, Франции и других стран действуют на территории Сирии. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Телерадиокомплексу президента Казахстана.

"Возвращаясь к текущей ситуации, "прокси-война", наверное, имеет место быть на стороне оппозиции, потому что "на земле" находятся спецназовцы США (они этого уже не отрицают), Великобритании, Франции и ряда других стран. Так что, это уже не столько "прокси-война", сколько прямое вовлечение в войну", - сказал глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что Россия осуждает нелегитимное присутствие иностранных вооруженных сил на сирийской территории.

"Американская коалиция, с точки зрения международного права и Устава ООН, нелегитимна, но мы реалисты и понимаем, что не воевать же с ними. Поэтому мы координируем действия хотя бы в том, что касается недопущения непреднамеренных столкновений", - отметил глава российской дипломатии.

Министр также сообщил, что между Москвой и Вашингтоном налажен постоянный диалог на уровне руководителей генеральных штабов, офицеров связи и "тех, кто реально осуществляет руководство операцией "на земле".