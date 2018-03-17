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17.03.2018 18:33
Рубрика: В мире

Лавров: Россия не будет подписывать Договор о запрещении ядерного оружия

Текст: Станислав Хамдохов

Россия считает нереальным полное запрещение ядерного орудия в директивном порядке. Об этом в интервью Телерадиокомплексу президента Казахстана заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Знаю, что Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия. Мы с нашими казахстанскими друзьями подробно на эту тему говорили. Мы не будем его подписывать, потому что считаем, что запрещение ядерного орудия в таком директивном порядке нереально", - сказал российский министр.

Фото: GettyImages
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По мнению главы МИД РФ, пять официальных ядерных держав, а также неофициальные ядерные державы на это не пойдут, потому что уже согласованный принцип продвижения к безъядерному миру отражен в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). И этот принцип увязан с обеспечением всеобщей безопасности и стабильности.

"Новые факторы, которые влияют на глобальную обстановку, такие, как стратегические вооружения в неядерном исполнении, планы американцев вынести оружие в космос, пресловутая глобальная система противоракетной обороны, невступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, прежде всего по причине нежелания США это делать, в неменьшей степени влияют на стратегическую стабильность, чем ядерное оружие", - убежден Лавров.

В связи с этим Россия выступает за то, чтобы двигаться к безъядерному миру на основе тех универсальных договоренностей, которые закреплены в ДНЯО.

Напомним, Договор о запрещении ядерного оружия был принят 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств-членов ООН. Включая Казахстан, его уже подписали 57 государств, пять из которых договор ратифицировали.

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