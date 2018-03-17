Лыжница Зайнуллина выиграла "бронзу" на Паралимпиаде

Россиянка Марта Зайнуллина завоевала бронзовую медаль в лыжной гонке на 5 километров в классе "сидя" на Паралимпийских играх, проходящих в южнокорейском Пхёнчхане. Она показала время 17 минут 25,4 секунды.

Чемпионкой стала американка Оксана Мастерс. Серебряную медаль выиграла немка Андреа Эскау.

Для 27-летней россиянки эта награда стала третьей на нынешней Паралимпиаде. Ранее Зайнуллина завоевала "серебро" в биатлонной гонке на 10 километров и "бронзу" в лыжном спринте. На Играх-2014 в Сочи она стала бронзовым призером в лыжном спринте.