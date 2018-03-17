Меркель: ФРГ и ЕС не намерены обсуждать бойкот ЧМ по футболу в России

Европейский союз на заседании Совета ЕС не намерен обсуждать возможный бойкот чемпионата мира по футболу в России в связи с ситуацией вокруг отравления в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. С таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

"У нас единое мнение, мы точно будем обсуждать и эту тему на заседании Совета ЕС. Но речь идет не о бойкоте чемпионата мира, речь пока идет о том, чтобы было произведено расследование", - приводит ТАСС слова канцлера Германии.

Меркель выразила надежду, что Россия примет участие в расследовании отравления в Великобритании Скрипаля и его дочери.

Ранее глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон пригрозил пересмотреть уровень участия британского представительства на Чемпионате мира по футболу летом 2018 года в России, если будет доказан "российский след" в отравлении бывшего полковника ГРУ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала угрозы Джонсона "дикостью".