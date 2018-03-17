Минобороны: США мешают Сирии вернуть контролируемые курдами территории

Американские военные мешают Дамаску вернуть районы в провинции Дейр-эз-Зор, находящиеся под контролем курдских отрядов. Об этом говорится в заявлении министерства обороны РФ.

"Важным направлением работы сирийских властей является возвращение населения в восточные районы провинции Дейр-эз-Зор, находящиеся под контролем проамериканских формирований из состава так называемых "Сирийских демократических сил" (СДС). Находящиеся в этих районах подразделения армии США противодействуют восстановлению сирийских государственных институтов", - заявили в оборонном ведомстве.

Граждане САР не могут вернуться на восточный берег Евфрата из-за того, что коалиция во главе с Соединенными Штатами ранее разбомбила все речные переправы, отметили в Минобороны РФ. Российские военные также обвинили Вашингтон в том, что он не пускает в Ракку гуманитарные организации и миссии ООН для определения масштаба гуманитарной катастрофы.