На заводе по утилизации боеприпасов в Германии прогремел взрыв

В Германии на предприятии по утилизации боеприпасов прогремел взрыв. Один человек пострадал, еще один - пропал без вести.

Инцидент произошел в городе Люббен. Как пишет РИА Новости со ссылкой на газету Sueddeutsche Zeitung, после взрыва начался пожар. Сотрудники завода покинули здание. Также был эвакуирован находящийся неподалеку детский сад.

Территория вокруг места ЧП оцеплена, там работают пожарные и полиция, в воздухе кружит вертолет. Как минимум одно из зданий получило значительные повреждения. На предприятии утилизируются боеприпасы, взрывчатые вещества и пиротехника. Их доставляют на завод грузовиками и железнодорожным транспортом.