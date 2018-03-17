Названа доза пластика, попадающая в организм с бутилированной водой

Специалисты из Университета штата Нью-Йорк подсчитали, что бутилированная вода в среднем содержит 325 частиц микропластика на один литр, передает orbmedia.org.

Сообщается, что химики проанализировали состав более 250 бутылок с водой из стран Северной и Южной Америки, Африки, Азии и Европы. Исследователи отбирали продукцию наиболее известных и популярных брендов.

Оказалось, что только в 17 образцах нет следов микропластика, а вот в 93% воды, как показал химический анализ, было обнаружено до десяти тысяч частиц этого вещества на литр.

При этом размер найденных частиц в некоторых случаях соответствовал толщине волоса человека.

Специалисты определили, что обнаруженный микропластик преимущественно являлся полипропиленом - из него изготавливаются крышки бутылок.

Кстати

По данным ООН, ежегодно в моря поступает до 12,7 миллиона тонн синтетических материалов. То есть, подсчитали специалисты, каждую минуту в океан сбрасывается примерно мусоровоз пластмассы. Такими темпами к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы, заключили исследователи.