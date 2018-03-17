Неизвестный выстрелил в беременную женщину на юге Англии

Британская полиция разыскивает вооруженного человека после инцидента на юге страны.

"Мы получили сообщение о стрельбе в районе Бексхилл Роуд недалеко от города Гастингс. На данный момент известно об одном раненом", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Sun, пострадала беременная женщина. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Полиция рекомендовала гражданам не покидать свои дома, пока преступник не будет найден.

В правоохранительных органах отметили, что произошедшее не является терроризмом.