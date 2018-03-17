От Литвы потребовали объяснений после досмотра белорусской гражданки

Власти Беларуси потребовали от Литвы объяснений после досмотра "с пристрастием" белорусской гражданки.

"Литовской стороне направлен официальный запрос по поводу ситуации с досмотром белорусской гражданки в аэропорту Вильнюса", - говорится в сообщении МИД Беларуси, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

Как напоминает Интерфакс, инцидент произошел в минувший четверг в аэропорту Вильнюса, куда гражданка Беларуси Вероника Кошар прилетела из Лимы с пересадкой в Амстердаме. Ее задержали у трапа самолета по подозрению в транспортировке наркотиков.

По словам самой потерпевшей, ее обыскали, отвезли в клинику, где заставили глотать зонд. Также Кошар пришлось пройти магнитно-резонансную томографию. После чего чиновники извинились и пригласили прилетать в Литву еще. По возвращении в Белоруссию женщина обратилась в милицию.