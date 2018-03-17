Патриарх Кирилл предложил восстановить традицию служения священников при вузах

На заседании Высшего церковного совета патриарх Кирилл высказал интересное предложение - восстановить дореволюционную традицию служения священников при вузах. Свою идею он обосновал тем, что "университетский священник и домовая церковь в вузе - это демонстрация исторической и существующей до сих пор связи христианства и науки".

"Вы найдете университетскую церковь и в Оксфордском, и в Гарвардском университетах. Многие бывали в тех странах и видели, что там присутствие капеллана в университете так же естественно, как присутствие профессора", - отметил Предстоятель РПЦ. По его словам, уже сейчас в российских вузах начинают восстанавливаться церкви, например, домовый храм МГУ во имя святой мученицы Татианы.

Патриарх Кирилл убежден, что именно "через эти храмы у образованной части нашего общества может формироваться представление о православии, чтобы стирались стереотипы в том числе о том, что наука и религия находятся в вечном конфликте".

По словам святейшего, "работа капелланов должна помогать студентам и профессорам отвечать на те критические вопросы, которые возникают в обществе, которые обращаются в адрес церкви". "На них церковь отвечает в меру сил, но не всегда эти ответы достигают университетской среды", - отметил патриарх.

Он также отметил, что его предложение не означает "клерикальный поход на науку", а лишь следовании традиции, "которая принадлежала России и сегодня принадлежит очень многим странам".