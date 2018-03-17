Посольство РФ в США обвинило госдеп во вмешательстве во внутренние дела

Государственный департамент США своим комментарием о недопуске наблюдателей на выборы президента РФ демонстририрует пример вмешательства во внутренние дела. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.

"От лица России: представитель Госдепартамента показывает еще один пример вмешательства в наши внутренние дела. Теперь при помощи ложных новостей. Полная прозрачность президентских выборов будет гарантирована", - цитирует ТАСС заявление дипмиссии.

Ранее начальник пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт выступила с утверждением о том, что ЦИК РФ якобы не допустил на выборы свыше 5 тысяч независимых наблюдателей.