Пушков предложил Украине покрыть дефицит бюджета Совета Европы

Украина должна помочь Совету Европы залатать дыры в бюджете, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. "Острый бюджетный кризис в Совете Европы: дефицит - почти 20%", - написал сенатор в Twitter. "А раз ПАСЕ идет на поводу у Украины, ей и следует взять на себя эти расходы", - добавил он.

В прошлом году Совет Европы не досчитался взносов от одного из крупнейших плательщиков - России, поскольку Москва решила заморозить треть ежегодной суммы в связи с отсутствием у национальной парламентской делегации права голоса и других полномочий в ПАСЕ. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, размер заблокированной суммы составил 11 миллионов евро.

Напомним, российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В частности, Россия не имеет права голоса, участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ, но оставила санкции в силе. В ответ Россия заявила о приостановке своей деятельности в ассамблее и с тех пор ни разу не запрашивала подтверждения полномочий.