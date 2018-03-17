Пушков рассказал, чем не нравится сенаторам США "Северный поток-2"

Американские сенаторы хотят навязать свой газ Европе, именно поэтому они выступают против строительства газопровода "Северный поток-2", считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Ранее группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий потребовали, чтобы администрация президента США Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода "Северный поток-2", сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Washington Examiner.

"Требуя заблокировать "Северный поток-2", сенаторы США лезут не в свое дело", - написал в Twitter Алексей Пушков. По его мнению, они делают это "даже не во имя "принципов", а чтобы свой газ Европе навязать".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с "Северным потоком". Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.