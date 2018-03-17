Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики. Как сообщает пресс-служба Кремля, он направил в адрес председателя КНР поздравительную телеграмму.

По словам российского президента, решение Всекитайского собрания народных представителей стало свидетельством высокого авторитета Си Цзиньпина, признания его заслуг в обеспечении динамичного социально-экономического развития страны, в защите ее интересов на международной арене.

Владимир Путин назвал отношения между Россией и Китаем образцом равноправного и взаимовыгодного сотрудничества ведущих держав и отметил, что они вышли на такой беспрецеденто высокий уровень во многом благодаря личным усилиям Си Цзиньпина.

Напомним, переизбрание Си Цзиньпина поддержали все депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва. Он также переизбран на должность председателя Центрального военного совета КНР.