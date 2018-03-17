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17.03.2018 21:25
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

ЦСКА второй раз обыграл "Йокерит" в Кубке Гагарина

Текст: Илья Соболев
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Московский ЦСКА удвоил преимущество в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против финского "Йокерита". Во втором матче армейцы одолели "джокеров" со счетом 2:0.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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В этом противостоянии армейцы пока в принципе не пропускают. Вчера москвичи также одержали сухую победу - 4:0. Второй выигрыш получился не столь результативным, но также не вызвал особых вопросов.

Подопечные Игоря Никитина весь матч контролировали происходящее на льду. В стартовом периоде это не принесло им успеха, а вот в двух последующих ЦСКА по разу огорчил соперника. Отличились Михаил Григоренко и Сергей Андронов.

Отметим, что следующий матч в этом противостоянии пройдет в Хельсинки 19 марта.

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