ЦСКА второй раз обыграл "Йокерит" в Кубке Гагарина

Московский ЦСКА удвоил преимущество в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против финского "Йокерита". Во втором матче армейцы одолели "джокеров" со счетом 2:0.

В этом противостоянии армейцы пока в принципе не пропускают. Вчера москвичи также одержали сухую победу - 4:0. Второй выигрыш получился не столь результативным, но также не вызвал особых вопросов.

Подопечные Игоря Никитина весь матч контролировали происходящее на льду. В стартовом периоде это не принесло им успеха, а вот в двух последующих ЦСКА по разу огорчил соперника. Отличились Михаил Григоренко и Сергей Андронов.

Отметим, что следующий матч в этом противостоянии пройдет в Хельсинки 19 марта.