Из восьми пострадавших в крупном ДТП в Москве пятеро - дети

Увеличилось число пострадавших в крупной аварии, которая произошла сегодня в Москве на Киевском шоссе.

В районе Картмазово столкнулись грузовик и рейсовый автобус, следовавший по маршруту №420. Прибывшие оперативно на место происщшествия экипажи ГИБДД и пожарные изначально сообщили о троих пострадавших. Но по мере разбора ДТП число пострадавших увеличилось до восьми человек, пятеро из которых - дети.

В экстренных службах не уточняют, кто был виновником аварии. Но в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности сообщили, что одна из пострадавших была эвакуирована по воздуху. В больницу ее доставил вертолет МЧС. Ее состояние оценивается как тяжелое. Движение транспорта в районе ДТП до сих пор ограничено.