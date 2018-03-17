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17.03.2018 17:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из восьми пострадавших в крупном ДТП в Москве пятеро - дети

Текст: Тимофей Борисов

Увеличилось число пострадавших в крупной аварии, которая произошла сегодня в Москве на Киевском шоссе.

В районе Картмазово столкнулись грузовик и рейсовый автобус, следовавший по маршруту №420. Прибывшие оперативно на место происщшествия экипажи ГИБДД и пожарные изначально сообщили о троих пострадавших. Но по мере разбора ДТП число пострадавших увеличилось до восьми человек, пятеро из которых - дети.

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В экстренных службах не уточняют, кто был виновником аварии. Но в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности сообщили, что одна из пострадавших была эвакуирована по воздуху. В больницу ее доставил вертолет МЧС. Ее состояние оценивается как тяжелое. Движение транспорта в районе ДТП до сих пор ограничено.

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