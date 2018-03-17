В Москве прошла акция по бесплатным скринингам на выявление онкологии

Больше тысячи человек посетили поликлинику №191 в столичном районе Гольяново, чтобы сдать кровь на выявление онкологи.

В Москве сейчас проходят акции по бесплатным скринингам для жителей старше 40 лет. Мужчины проходят скрининг на расположенность к раку простаты, женщины - груди и яичников. В акции могут принять участие все желающие - главное, подходить под возрастной ценз и иметь московскую регистрацию. Корреспонденты "РГ" посмотрели, как идут скрининги.

- Первые желающие подошли к семи утра и мы начали их принимать несмотря на то, что рабочий день у нас официально начинается с 08:00. Но не держать же людей в мороз на улице, - рассказывает главврач поликлиники Марина Соколова. В процедурном кабинете оборудовали четыре рабочих стола для забора крови, медсестры работали споро, но все равно - очередь от процедурной тянулась вниз на три этажа, выходила к самым дверям и заканчивалась далеко за пределами поликлинического забора.

- Оповещали нас хорошо, объявления об акции были и в СМИ, и в самой поликлинике, и во всех бюджетных организациях района. Вот поэтому такой результат, - уверен житель района Гольяново Юрий Отмахов.

Врачи тем не менее обещали принять по возможности всех желающих. А тем, кто припозднился и не успел записаться на сдачу крови сегодня, советовали не расстраиваться - скрининги будут идти и завтра, только для удобства граждан их перенесут на избирательные участки.

Марина Соколова отметила, что в последние годы различные медицинские акции проводятся регулярно. Жителей приглашают то на экспресс-диспансеризацию, то на выявление начинающихся диабета или гипертонии. "Профилактике уделяется много внимания и, что немаловажно, наши граждане активно участвуют во всех акциях", - подчеркивает главврач.

Результаты скринингов жителям сообщат через несколько недель.