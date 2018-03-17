В Москве стартует большой фестиваль "Мос/Еда!"

Сегодня в Москве открывается двухдневный ярмарочный фестиваль "Мос/Еда!". Площадки фестиваля есть по всему городу - всего их более 1,5 тысяч и на каждой представлен широкий выбор фермерских продуктов. Они начнут работать уже в 17:00.

Специально на фестиваль в Москву привезли качественные и натуральные продукты более чем 25 российских регионов. На фестивале "Мос/Еда!" москвичи смогут купить овощи, фрукты, мясные деликатесы, рыбу, морепродукты и фермерские сыры.

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Уже сейчас открыты две центральные площадки - на Тверской площади и площади Революции, они заработали сегодня в 11:00 и будут открыты до 22:00. Здесь разместились теплые павильоны, в которых проходят творческие занятия по приготовлению яблок в карамели, леденцов-ложек из мяты, мелиссы, душицы и ягод.

Взрослых и детей приглашают принять участие в мастер-классах по созданию букетов из фруктов, овощей и зелени. Гостям расскажут, как использовать различные овощи и фрукты для создания домашнего театра, а затем разыграют небольшой спектакль.

На площадки Революции опытные педагоги покажут, как делать авторские открытки и необычное украшение для дома - панно из круп. Там же можно будет освоить азы гжельской и жостовской росписи. Мастер-классы стартуют в начале каждого часа. Участие во всех мероприятиях фестиваля абсолютно бесплатно.

"Стартующий сегодня гастрономический фестиваль сразу по нескольким показателям претендует на звание крупнейшего из подобных событий в мире. Во-первых, по числу площадок - их больше 1,5 тысяч по всей Москве. Во-вторых, по числу участников, которых у нас несколько тысяч. В-третьих, по объему представленной продукции. 4,5 миллиона килограммов различных продовольственных товаров привезли производители и фермеры из 25 регионов России", - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Фестиваль "Мос/Еда!" проводится за месяц до начала в столице нового сезона продуктовых ярмарок: региональных, межрегиональных, а также ярмарок выходного дня. И идея фестиваля в том, чтобы москвичи определили, какие продукты, из каких регионов должны быть представлены на ярмарках начиная с апреля 2018 года.

На всех площадках москвичам будут предлагать попробовать разные продукты и отметить понравившиеся в специальном буклете. После фестиваля организаторы подсчитают голоса и возьмут их за основу при формировании списка товаров и регионов-поставщиков для каждой городской ярмарки.