В судах Москвы введены дежурства в связи с выборами президента РФ

В Мосгорсуде и районных судах Москвы введены дежурства в связи с возможными нарушениями на выборах президента РФ. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову. Она рассказала:

- В субботу и воскресенье будут организованы дежурства в Мосгорсуде и районных судах для рассмотрения административных дел и дел об административных правонарушениях. Это будет касаться дел, связанных с нарушениями избирательных прав граждан, рассмотрение которых должно состояться незамедлительно.

Представитель суда пояснила, что в первую очередь речь может идти о соблюдении активных избирательных прав.

Организовала в Москве дежурства работников отдела по приему граждан в выходные дни в период проведения избирательной кампании и прокуратура. Обращения граждан по нарушениям их избирательных прав будут принимать по адресу: Благовещенский переулок, 10 стр 1. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре. 18 марта дежурные будут работать с 09:00 до 20:00.

Информация об организации дежурств в региональных органах будет размещена на их официальных интернет-сайтах.