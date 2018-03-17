В воскресенье в центре Москвы изменится движение

Из-за проведения концерта на Красной площади в движении в Москве будет введено несколько изменений.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе центра организации дорожного движения, с 14-00 на Театральном проезде от Петровки до Лубянской площади ограничат движение по крайним правым полосам в обе стороны. Около Большого и Малого театра временно закроют платную парковку за шлагбаумом и отменят остановку наземного транспорта "Манежная площадь". Остальные остановки будут работать как обычно.

Кроме того, напомним, что завтра, в день проведения выборов президента России, наземный транспорт для удобства пассажиров будет работать по расписанию будних дней, то есть ходить чаще, чем по субботам и воскресеньям.