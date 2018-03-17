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17.03.2018 08:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Камчатка получила первый транш на развитие главного аэропорта

Текст: Юрий Батин

Камчатка получила от компании "Аэропорты регионов" первые 3,5 миллиарда рублей на реализацию инвестпроекта по развитию международного аэропорта "Петропавловск-Камчатский" (Елизово), сообщила пресс-служба правительства края.

Это почти половина всех средств, которые потребуются на строительство.

- Сейчас специалистами проводятся проектные работы. После их завершения и получения соответствующих заключений, мы сможем приступить к строительству нового комплекса, - отметил губернатор края Владимир Илюхин.

Началось строительство нового терминала аэропорта в Хабаровске

Предстоит построить пассажирский терминал, оборудованный телетрапами и рассчитанный на комфортное обслуживание до миллиона пассажиров в год, гостиницу на 120 номеров и торгово-офисный центр. Общая площадь возводимого комплекса составит 34 тысячи квадратных метров. Завершить строительство планируется в 2021 году.

В пресс-службе отметили, что здание нового пассажирского терминала будет выполнено в виде усеченного конуса, напоминающего вулкан.

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