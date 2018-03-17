В Якутии мать и двое детей погибли в ДТП

В субботу в Алданском районе Якутии на федеральной автодороге "Лена" в результате ДТП погибли женщина и два ее ребенка - 2012 и 2017 годов рождения.

Как сообщает республиканское управление ГИБДД, муж и отец погибших, находившийся за рулем Toyota Premio, не выдержал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где машина столкнулась с внедорожником Nissan Patrol. Женщина и дети погибли на месте. Мужчина с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу.

О состоянии водителя внедорожника не сообщается.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.