В нацпарке "Земля леопарда" задержаны браконьеры с тепловизором

В Приморье госинспекторы национального парка "Земля леопарда" совместно с полицейскими минувшей ночью задержали двух местных жителей, выслеживавших добычу, сообщила пресс-служба парка в субботу.

В ходе совместного рейда внимание госинспекторов и полицейских привлек автомобиль, с минимальной скоростью передвигающийся вдоль трассы. У одного из находившихся в салоне мужчин были обнаружены нарезной карабин "Тигр" и патроны.

- Также у задержанных при себе был обнаружен тепловизор, - рассказывает заместитель директора парка по охране Евгений Стома. - Это не оставляет сомнений в том, чем именно они занимались на трассе. В настоящее время весь материал по задержанию собран и передан в полицию для дальнейшего разбирательства. Главное, что нам удалось остановить нарушителей до претворения их планов в жизнь.

Копытные, которых, вероятно, выслеживали задержанные, - основной корм самой редкой крупной кошки мира - дальневосточного леопарда. Для поддержки его популяции в национальном парке ведется работа по подкормке оленей, косулей и кабанов. Ранее снижение поголовья этих животных из-за браконьерства привело к катастрофическому падению численности пятнистого хищника. Ситуация значительно улучшилась только после образования здесь национального парка в 2012 году.