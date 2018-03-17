Новости

Камчатка получила первый транш на развитие главного аэропорта 08:32
В нацпарке "Земля леопарда" задержаны браконьеры с тепловизором 08:08
Лыжница Зайнуллина выиграла "бронзу" на Паралимпиаде 08:06
Миноборны России: США не пускают в Ракку гуманитарные организации 07:59
Минобороны: США мешают Сирии вернуть контролируемые курдами территории 07:40
Тысячи тел остались под завалами в Ракке после бомбежек коалиции 07:15
Си Цзиньпин получил поздравительную телеграмму президента РФ 07:10
Лысова стала второй в лыжной гонке на Паралимпиаде 07:00
Лыжница Румянцева выиграла серебряную медаль Паралимпиады 06:46
В США запретили вертолеты с открытыми люками 06:33
Си Цзиньпин переизбран председателем КНР 06:18
За два дня до обрушения на мосту в Майами заметили трещины 05:58
На юге Мексики торнадо повредил почти полсотни домов 05:42
СМИ: Американские спутники уязвимы перед Россией и Китаем 05:27
Посольство РФ в США обвинило госдеп во вмешательстве во внутренние дела 05:00
Китайские депутаты одобрили реформу государственных органов 04:44
Адвокат Трампа подал в суд на порноактрису за нарушение соглашения 04:21
В США из-за собаки самолет совершил вынужденную посадку 03:59
В Риме полицейский случайно ранил ехавших на мотороллере женщин 03:38
Анкара опровергла сообщение об авиаударе по больнице в Африне 03:18
Экс-губерантора мексиканского штата экстрадируют в США 02:56
Главу присуждающей "Оскар" киноакадемии обвинили в домогательствах 02:53
Мужчина не смог аннулировать через суд свидетельство о своей смерти 02:32
Трамп разрешил официальные контакты США с Тайванем 02:03
Неизвестный выстрелил в беременную женщину на юге Англии 01:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
17.03.2018 08:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В нацпарке "Земля леопарда" задержаны браконьеры с тепловизором

Текст: Юрий Батин

В Приморье госинспекторы национального парка "Земля леопарда" совместно с полицейскими минувшей ночью задержали двух местных жителей, выслеживавших добычу, сообщила пресс-служба парка в субботу.

В ходе совместного рейда внимание госинспекторов и полицейских привлек автомобиль, с минимальной скоростью передвигающийся вдоль трассы. У одного из находившихся в салоне мужчин были обнаружены нарезной карабин "Тигр" и патроны.

- Также у задержанных при себе был обнаружен тепловизор, - рассказывает заместитель директора парка по охране Евгений Стома. - Это не оставляет сомнений в том, чем именно они занимались на трассе. В настоящее время весь материал по задержанию собран и передан в полицию для дальнейшего разбирательства. Главное, что нам удалось остановить нарушителей до претворения их планов в жизнь.

Пойманные в нацпарке "Земля леопарда" браконьеры получили сроки

Копытные, которых, вероятно, выслеживали задержанные, - основной корм самой редкой крупной кошки мира - дальневосточного леопарда. Для поддержки его популяции в национальном парке ведется работа по подкормке оленей, косулей и кабанов. Ранее снижение поголовья этих животных из-за браконьерства привело к катастрофическому падению численности пятнистого хищника. Ситуация значительно улучшилась только после образования здесь национального парка в 2012 году.

Главное сегодня

Посольство РФ в США обвинило госдеп во вмешательстве во внутренние дела
Анкара опровергла сообщение об авиаударе по больнице в Африне
Си Цзиньпин переизбран председателем КНР
Главу присуждающей "Оскар" киноакадемии обвинили в домогательствах
Российские дипломаты покинут Великобританию 20 марта