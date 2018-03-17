"Спартак" обыграл "Рубин" в Премьер-лиге

Московский "Спартак" одолел казанский "Рубин" со счетом 2:1 в матче 23-го тура Премьер-лиги. Это первая победа "красно-белых" в Казани с 2014 года и первая - на "Казань-Арене".

В очередной раз командам пришлось играть в непростых погодных условиях. Но в этот вечер смущал не столько 10-градусный мороз, сколько состояние поля на "Казань-Арене". Даже наставник "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии игры объективно признал, что оно оставляет желать лучшего.

Впрочем, "Спартак" этого неудобства как будто бы и не заметил. Так же как и отсутствия одного из своего лидеров Квинси Промеса, превысившего лимит желтых карточек. Эту кадровую потерю был призван компенсировать новичок москвичей алжирец Софьян Ханни.

"Красно-белые" начали матч вдохновенно, накрывая соперника еще на его половине поля и организуя опасные моменты. В этом гостям помогали и сами хозяева, греша вопиющими ошибками в обороне. Одна из них привела к пропущенному голу. На 18-й минуте Сесар Навас промахнулся по мячу в своей штрафной, а затем отдал нелепый пас вратарю Сослану Джанаеву: первым на мяче, в итоге, оказался Ханни, который в ближнем бою буквально продавил голкипера - 1:0. Этот гол стал первым для алжирца за "Спартак".

Забив, подопечные Массимо Карреры могли запросто увеличить свое преимущество. Почти сразу же Роман Зобнин не реализовал выход один на один, а потом из неплохой позиции бил Денис Глушаков.

Отбившись, "Рубин" все же сумел отодвинуть игру от своих ворот. Казанцам явно не хватало в атаке Ивелина Попова, который не мог принимать участие в этом матче по условиям арендного соглашения с "красно-белыми", которым принадлежат права на болгарина. Но и без него хозяева создали один опасный момент - в завершающей стадии не очень удачно сыграл румын Габриэл Энаке.

Более того, в самой концовке тайма верный шанс не использовал Адриано. Ляпом отметился защитник "Рубина" Руслан Камболов, отдавший мяч прямо на ногу бразильцу на линии вратарской. К счастью для хозяев, южноамериканец не сориентировался и пробить Джанаева не смог.

Во втором тайме у "Спартака" был повод пожалеть о своей расточительности. Гости отдали инициативу казанцам, и те на 62-й минуте добились своего. Кристиан Нобоа оказался в нужное время в нужном месте и головой замкнул подачу - 1:1.

"Спартаку" понадобились усилия, чтобы выйти из анабиоза, в котором он вдруг оказался. И "красно-белым" это удалось. Более того, на 80-й минуте гости снова вышли вперед. В который раз неудачно сыграла оборона "Рубина". Камболов выбивал мяч из штрафной, но угодил в Самедова, он тут же отпасовал на Адриано, а уже бразилец сыграл как настоящий маэстро: первым движением он освободился от опекунов, а вторым хлестко пробил в угол - 2:1.

Оставшиеся десять минут с небольшим матча прошли очень эмоционально, но голов не принесли. Таким образом "Спартак" удержал важнейшую победу и сократил отставание от лидирующего "Локомотива" до пяти очков. Правда, у "железнодорожников" игра запасе.