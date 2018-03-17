В Нижнем Новгороде прошел турнир по стендовой стрельбе на призы "РГ"

В рамках выставки "Охота. Рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых", проходящей на Нижегородской ярмарке, на площадке Первого стрелкового клуба "Скит" состоялся турнир по стендовой стрельбе, соорганизатором которого выступил нижегородский филиал "Российской газеты".

Такие соревнования прошли во второй раз. В них приняли участие 27 человек, которые состязались в трех категориях: "А" (стрелки), "В" (охотники) и VIP. Победители определялись, исходя из количества пораженных мишеней: в каждой из двух серий стрелкам предстояло разбить максимум из 25 летающих тарелочек.

Несмотря на мороз, на стрельбище царила теплая атмосфера: тон встрече задавал знаменитый ароматный иван-чай из пузатого самовара, любезно предоставленный Николаем Поляковым, главой местного самоуправления Городецкого района Нижегородской области и другом "Российской газеты".

На огневой рубеж вышли пять участников категории VIP - каждый под своим номером. Первым стал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

- С почином! - поздравили его присутствующие с разбитой тарелкой.

- Это она от испуга! - пошутил в ответ Евгений Викторович.

Для дебюта в турнире спикер регионального парламента показал вполне достойный результат, заняв четвертое место.

- Сразу заметно, что вы пулевик, а здесь дробью стреляют, - отметил руководитель клуба "Скит" Андрей Гуреев, оценив стрельбу Лебедева.

Ему, охотнику почти с четвертьвековым стажем, стендовая стрельба напомнила неспешную осеннюю охоту на уток. Евгений Лебедев выразил желание тренироваться здесь, чтобы не только утки, но и вальдшнепы покорялись.

Третье и второе места заняли еще два представителя Законодательного собрания Нижегородской области - Михаил Завьялов и Олег Пальгуев. Победителем же в VIP-категории стал заместитель начальника департамента лесного хозяйства по ПФО Сергей Ковалев, которого пришел поддержать руководитель этого ведомства Александр Орнатский.

- Скоро я тоже примкну к кругу охотников, - поделился планами он. - Это замечательное времяпрепровождение, которое ассоциируется с хорошей компанией и задушевными разговорами.

Благо, Александру Николаевичу есть у кого выведать охотничьи секреты: его тесть - профессиональный охотник. А о тонкостях стендовой стрельбы расскажет коллега-победитель.

Непосредственным участником турнира стал и заместитель председателя комитета Заксобрания по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства Владимир Буланов. Его результат - пятый. Владимир Анатольевич предпочитает классическую охоту на лося и кабана.

- Я здесь всего второй раз, был только на открытии клуба, - признался Владимир Буланов. - Это цивилизованный открытый тир. Не то, что стрелять в лесу по банкам и бутылкам, где гильзы в одну сторону, пыж - в другую, стекляшки - в третью.

Что касается категорий "А" и "В", то в финал вышли по шесть человек из 22-х. В состав первой группы (стрелки) вошли Матвей Каширов, Сергей Сергиенков, Василий Горяный, Денис Никитин, Роман Бухалов и Вячеслав Семаков, а второй (охотники) - Феликс Соколов, Александр Скобинев, Сергей Миронычев, Александр Прохорчев, Александр Гольдин и Степан Маковей.

В итоге в категории "В" победителем стал Степан Маковей - самый молодой участник соревнований (он тренируется в клубе полтора года). "Серебро" у Феликса Соколова, а "бронза" досталось Александру Прохорчеву.

- Я уже в третий раз принимаю участие в турнирах по стендовой стрельбе, - говорит управляющий директор Нижегородского водоканала Александр Прохорчев. - Это стало моим хобби наряду с хоккеем и горными лыжами.

В категории "А" победителем стал Матвей Каширов, второе место занял Вячеслав Симаков, а третье - Сергей Сергиенков.

Всем победителям вручили медали и дипломы от "РГ". Торжественное награждение пройдет завтра в 12.00 на Нижегородской ярмарке.