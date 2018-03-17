В Нижнем Новгороде прошел турнир по стендовой стрельбе на призы "РГ"

Такие соревнования прошли во второй раз. В них приняли участие 27 человек, которые состязались в трех категориях: "А" (стрелки), "В" (охотники) и VIP. Победители определялись, исходя из количества пораженных мишеней: в каждой из двух серий стрелкам предстояло разбить максимум из 25 летающих тарелочек.
Несмотря на мороз, на стрельбище царила теплая атмосфера: тон встрече задавал знаменитый ароматный иван-чай из пузатого самовара, любезно предоставленный Николаем Поляковым, главой местного самоуправления Городецкого района Нижегородской области и другом "Российской газеты".
На огневой рубеж вышли пять участников категории VIP - каждый под своим номером. Первым стал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.
- С почином! - поздравили его присутствующие с разбитой тарелкой.
- Это она от испуга! - пошутил в ответ Евгений Викторович.
Для дебюта в турнире спикер регионального парламента показал вполне достойный результат, заняв четвертое место.
- Сразу заметно, что вы пулевик, а здесь дробью стреляют, - отметил руководитель клуба "Скит" Андрей Гуреев, оценив стрельбу Лебедева.
Ему, охотнику почти с четвертьвековым стажем, стендовая стрельба напомнила неспешную осеннюю охоту на уток. Евгений Лебедев выразил желание тренироваться здесь, чтобы не только утки, но и вальдшнепы покорялись.
Третье и второе места заняли еще два представителя Законодательного собрания Нижегородской области - Михаил Завьялов и Олег Пальгуев. Победителем же в VIP-категории стал заместитель начальника департамента лесного хозяйства по ПФО Сергей Ковалев, которого пришел поддержать руководитель этого ведомства Александр Орнатский.
- Скоро я тоже примкну к кругу охотников, - поделился планами он. - Это замечательное времяпрепровождение, которое ассоциируется с хорошей компанией и задушевными разговорами.
Благо, Александру Николаевичу есть у кого выведать охотничьи секреты: его тесть - профессиональный охотник. А о тонкостях стендовой стрельбы расскажет коллега-победитель.
Непосредственным участником турнира стал и заместитель председателя комитета Заксобрания по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства Владимир Буланов. Его результат - пятый. Владимир Анатольевич предпочитает классическую охоту на лося и кабана.
- Я здесь всего второй раз, был только на открытии клуба, - признался Владимир Буланов. - Это цивилизованный открытый тир. Не то, что стрелять в лесу по банкам и бутылкам, где гильзы в одну сторону, пыж - в другую, стекляшки - в третью.
Что касается категорий "А" и "В", то в финал вышли по шесть человек из 22-х. В состав первой группы (стрелки) вошли Матвей Каширов, Сергей Сергиенков, Василий Горяный, Денис Никитин, Роман Бухалов и Вячеслав Семаков, а второй (охотники) - Феликс Соколов, Александр Скобинев, Сергей Миронычев, Александр Прохорчев, Александр Гольдин и Степан Маковей.
В итоге в категории "В" победителем стал Степан Маковей - самый молодой участник соревнований (он тренируется в клубе полтора года). "Серебро" у Феликса Соколова, а "бронза" досталось Александру Прохорчеву.
- Я уже в третий раз принимаю участие в турнирах по стендовой стрельбе, - говорит управляющий директор Нижегородского водоканала Александр Прохорчев. - Это стало моим хобби наряду с хоккеем и горными лыжами.
В категории "А" победителем стал Матвей Каширов, второе место занял Вячеслав Симаков, а третье - Сергей Сергиенков.
Всем победителям вручили медали и дипломы от "РГ". Торжественное награждение пройдет завтра в 12.00 на Нижегородской ярмарке.