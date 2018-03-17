В Самарской области четыре человека погибли при пожаре

В Самарской области при пожаре погибли двое мужчин и две женщины.

Как сообщил в субботу Следственный комитет РФ по региону, трагедия произошла в ночь на 17 марта в селе Шентала. После пожара в частном доме были обнаружены обгоревшие останки четырех погибших без признаков насильственной смерти.

- По предварительным данным, накануне компания из пяти человек распивала в этом доме спиртные напитки. В результате неосторожного обращения с огнем произошел пожар. Женщине-хозяйке дома удалось выбраться из жилища. Она находится в больнице. Остальные присутствовавшие погибли, - уточнили детали в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.

Дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Расследование продолжается.