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17.03.2018 12:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самарской области четыре человека погибли при пожаре

Текст: Валентина Зотикова

В Самарской области при пожаре погибли двое мужчин и две женщины.

Фото: depositphotos.com
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Как сообщил в субботу Следственный комитет РФ по региону, трагедия произошла в ночь на 17 марта в селе Шентала. После пожара в частном доме были обнаружены обгоревшие останки четырех погибших без признаков насильственной смерти.

- По предварительным данным, накануне компания из пяти человек распивала в этом доме спиртные напитки. В результате неосторожного обращения с огнем произошел пожар. Женщине-хозяйке дома удалось выбраться из жилища. Она находится в больнице. Остальные присутствовавшие погибли, - уточнили детали в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.

Дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Расследование продолжается.

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