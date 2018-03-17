Актиса из "Пиратов Карибского моря" снимется в петербургском триллере

Британская актриса Кая Скоделарио, снявшаяся в пятой части "Пиратов Карибского моря", станет героиней российского мистического триллера "Девятая".

Съемки пройдут в Петербурге, режиссером будет Николай Хомерики. Об этом, представляя картину экспертам Фонда кино, рассказал продюсер Александр Роднянский, сообщает ТАСС.

Фильм должен выйти в прокат в начале 2019 года. Работа над картиной ведется уже два года, причем по ходу жанр ленты сместился от психологического триллера к мистическому.

Действие фильма происходит в Северной столице конца XIX века. Сюжет наполнен мрачной неоготической романтикой: начальник сыскной полиции Ростов расследует серию загадочных убийств девушек и обращается к англичанке по имени Оливия, притворяющейся ясновидящей. Вместе они пытаются поймать убийцу, столкнувшись с "инфернальным злом".

По данным портала "КиноПоиск", лжеколдунью сыграет Кая Скоделарио, известная благодаря ролям во франшизе "Бегущие в лабиринте" и фильме "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказок".

Съемки российской картины должны начаться через две недели, а завершиться к концу этого года. Планируется, что бюджет фильма составит 450 миллионов рублей.