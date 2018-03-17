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17.03.2018 20:01
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

СКА проиграл "Локомотиву" во втором матче серии Кубка Гагарина

Текст: Илья Соболев
Питерский СКА на своем льду уступил ярославскому "Локомотиву" со счетом 1:2 во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В первой игре, состоявшейся накануне, армейцы всухую разгромили соперника - 4:0 - и как бы намекнули, что интриги в этом противостоянии ждать не стоит. Но, как выяснилось, просто подопечным Олега Знарка точно не будет.

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Начали питерцы оптимистично для себя: на 13-й минуте первого периода счет открыл Вадим Шипачев. Но ключевой стала вторая треть матча. Она изобиловала удалениями, и этот фактор оказался в пользу команды под руководством Дмитрия Квартальнова. Ярославцы нанесли бросков в створ втрое больше, чем соперник (21-6). И это нашло отражение в счете. На 28-й минуте большинство реализовал Артур Каюмов - 1:1, а на последней минуте периода точным оказался щелчок Ильи Любушкина - 2:1.

В третьей 20-минутке "железнодорожники" стояли насмерть и сумели сохранить минимальное преимущество. Таким образом счет в серии стал 1:1, а следующий матч серии, переезжающей в Ярославль, состоится в понедельник.

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