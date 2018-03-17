В Петербурге двое мужчин на снегоходе провалились в воду

Петербургским спасателям утром пришлось выручать двух мужчин, провалившихся в воду на снегоходе.

Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, инцидент произошел около девяти утра в районе Толбухова маяка. Несмотря на внезапное похолодание, лед на Неве и в Финском заливе ненадежен, о чем постоянно предупреждают спасатели. Тем не менее, двое любителей приключений решили покататься и рухнули в промоину.

- Силами спасателей на судне на воздушной подушке "Хивус" они были доставлены на берег. Медицинская помощь, к счастью, им не понадобилась, - отметили в МЧС. - Трагедии удалось избежать благодаря своевременной помощи спасателей, которые ежедневно осуществляют мониторинг ледовой обстановки.

Отметим, 15 марта вступил в силу запрет выхода на лед водоемов, расположенных в черте Санкт-Петербурга. Нарушителей ждет административное наказание.