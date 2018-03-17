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17.03.2018 20:28
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Уникальный стадион "Ростов-Арена" введен в эксплуатацию

Текст: Сергей Терентьев
Стадион "Ростов-Арена", который примет несколько матчей Чемпионата мира по футболу, введен в эксплуатацию. Об этом сообщили в донском правительстве. Как говорят эксперты, это уникальный объект, который сделан по лучшим мировым стандартам. Он обеспечит максимальный комфорт как для спортсменов, так и для болельщиков.
Фото: Пресс-служба Министерства спорта РФ Фото: Пресс-служба Министерства спорта РФ
Фото: Пресс-служба Министерства спорта РФ

Опробовать поле до начала мирового чемпионата сможет "главная" донская команда, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
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- На 15 апреля мы запланировали, что здесь состоится первая игра. Наш "Ростов" сыграет со СКА из Хабаровска, - отметил глава региона. Стоит сказать, что во время строительства Василий Голубев неоднократно посещал стадион, лично ﻿контролируя ﻿каждый важный этап работ.

Строительство уникального спортивного учреждения началось летом 2013 года. Уже к концу октября специалисты завершили намыв основания под стадион. Ровно год назад строители прошли уже "экватор" проекта. Было практически завершено устройство железобетонных перекрытий, колонн и стен.

К середине лета 2016 года начался монтаж элементов кровли и наружных фасадов.

Работы по обустройству футбольного поля начались в октябре прошлого года. По словам инженеров, поле представляет собой своеобразный "слоеный пирог". В основании заложена бетонная плита, сверху насыпано щебеночное основание и проведена дренажная система, а вверху - натуральный газон. Высота "пирога" - 1,2 метра.

20 июля 2017 года на поле начали обустройство травяного покрытия и декоративную отделку, в августе провели первую стрижку газона и начали монтаж кресел. И вот спустя пять месяцев строительство "Ростов-Арены" полностью завершено.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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- Одна из особенностей "Ростов-Арены" - замечательный обзор, создающий уникальный эффект присутствия. Даже с последних рядов верхних ярусов зрителям отлично слышны голоса игроков, четко различимы их лица и движения, - пояснил накануне замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш. - Этого удалось достичь за счет крутизны трибун, когда каждый следующий ряд почти на 45 сантиметров выше предыдущего, и максимально возможной подвижки верхних ярусов к полю.

Как было сказано выше, тестовый матч на новом стадионе состоится 15 апреля между командами премьер-лиги "Ростов" и "СКА-Хабаровск". А летом в рамках ЧМ-2018 здесь пройдут встречи сборных Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Республики Корея и Мексики, Исландии и Хорватии. Кроме того, на новом стадионе состоится матч 1/8 финала.

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