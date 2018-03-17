Российский биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования на заключительном этапе Кубка IBU, который завершился в Ханты-Мансийске. Еще один россиянин Алексей Слепов финишировал вторым.

Логинов преодолел дистанцию 12,5 км за 34 минуты 47,6 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Слепов с одним промахом отстал от него на 53 секунды. Третьим стал немец Флориан Граф (+2.34,6; 2).

Логинов также стал победителем зачета гонок преследования. В активе россиянина 180 очков. Второе и третье места заняли норвежцы Ветле Шостад Кристиансен (159) и Фредрик Йесбакк (154).

Зато в общем зачете норвежцы были уже лидерами (721 и 587 очков соответственно). Россиянин Петр Пащенко занял третье место, заработав по итогам сезона 571 очко.

Напомним, что сегодня чуть ранее Ирина Услугина также одержала победу в пасьюте на 10 км в Ханты-Мансийске. Она финишировала за 31 минуту 19,2 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй результат у ее соотечественницы Анастасии Егоровой (+11,2; 4), третий - у немки Каролин Хорхлер (+28,9; 0).

Услугина стала четвертой в общем зачете Кубка IBU (490).