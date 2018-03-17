В Екатеринбурге отведали царскую кухню

В Екатеринбурге стартовал фестиваль, приуроченный к 150-летию со дня рождения последнего российского императора Николая II.

Мероприятие проходит во время Великого поста, поэтому в меню - только постные блюда с царского стола. Готовят их известные горожане, священники, профессиональные повара, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В списке угощений - "рис императрицы", крутая" гречневая каша на пару, драгомировская каша, печеные яблоки, оладьи из яблок и тыквы, салаты с морепродуктами, а также множество различных соусов с медом, вареньем, кислой и сладкой приправой.

Гости фестиваля могут продегустировать приготовленные блюда, поучаствовать в мастер-классах, а также приобрести постные продукты. По словам организаторов фестиваля, на связь с екатеринбуржцами в течение дня выйдет жительница Крыма Марина Пальчук, которая долгие годы воссоздавала рецепты царского меню и издала серию книг "Царская кухня Ливадийского дворца".