Москва в качестве ответных мер на действия Лондона высылает 23 британских дипломатов и прекращает деятельность в России Британского Совета. Соответствующая нота была передана в субботу послу Великобритании в РФ Лори Бристоу в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в связи с происшествием в британском городе Солсбери 4 марта этого года.

"Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.

"Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой", - отмечается в заявлении МИД РФ.

"В связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федерации прекращается его деятельность", - добавили на Смоленской площади.

В МИД РФ сообщили, британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.