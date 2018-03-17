Сербские депутаты будут наблюдать за выборами президента РФ

Парламентская делегация Народной Скупщины Республики Сербии прибыла в Россию. Целью визита депутатов стало участие в качестве наблюдателей в воскресных выборах президента Российской Федерации, а также обмен мнениями по ключевым двусторонним и международным вопросам со своими коллегами из РФ.

В интервью изданию "Политика" Владимир Джуканович, член президиума Сербской прогрессивной партии (СПП) сообщил следующее: "Скупщина Сербии получила официальное приглашение из Государственной Думы. Было принято решение, что за президентскими выборами в России отправятся наблюдать депутаты Веролюб Арсич, Милован Дрецун и я - от СПП, Александр Шешель и Дубравко Бойич - от Сербской радикальной партии (СРС), Весна Ивкович и Даниела Стоядинович - от Социалистической партии (СП) Сербии. В России мы пробудем три дня и помимо выборов обсудим и развитие сотрудничества с дружескими российскими партиями".

"Хорошо, что в Российской Федерации нас уважают и ценят, что нас позвали присутствовать на выборах без условий и давления. Ожидаем расширения сотрудничества между парламентами двух стран и конструктивных разговоров по интересующим нас темам, таким как, например, ситуация в Косово и Метохии", - добавил Джуканович.

Высокий функционер СРС Александр Шешель рассказал, что "никогда до этого не имел возможности наблюдать за тем, как происходит голосование на выборах в России, хотя несколько раз был в этом дружественном государстве", добавив, что с пониманием относится к устремлениям Москвы "разрушить стереотипы, создаваемые на Западе, что в России нет демократии".

Между тем временный поверенный в делах России в Сербии Денис Кузнеделев в интервью агентству "Спутник" проинформировал о том, что на предстоящих президентских выборах в России 18 марта российские граждане, которые живут и работают в Сербии смогут проголосовать в посольстве РФ в Белграде, но кроме этого также на специально созданных выездных участках дипмиссии в городах Нови-Сад и Ниш.

"Механизм обеспечения демократических выборов развивается, - сообщил росдипломат. - И в нашей стране законодательство не стоит на месте. Сейчас если человек оказался вне пределов России, например, здесь в Сербии, и не имел возможности предпринять заранее никаких действий, он может просто обратиться в нашу избирательную комиссию, образованную на базе посольства, с действующим паспортом, и мы обеспечим ему право голосования".

Двусторонние отношения с Сербией

Напомним, что 23 февраля 1838 года сербский князь Милош Обренович принял в своей резиденции в Крагуеваце первого российского консула Герасима Васильевича Ващенко. Это событие открыло новую страницу в совместной истории двух действительно братских народов, которых объединяют общие культурно-цивилизационные корни, духовное родство. Взаимодействие между нашими странами, без преувеличения, выходит за общепринятые рамки межгосударственных отношений.

"Нынешний год для России и Сербии особенный. Мы отмечаем знаменательную дату - 180-летие со дня установления дипломатических отношений", - считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сербский президент, подводя итог 180-летия со дня установления дипотношений, подчеркивает: "За это время мы прошли через "сито и решето", много народа потеряли в борьбе за независимость, но самое главное - что мы никогда не шли друг против друга".

Лавров в этой связи высказал свою позицию относительно перспектив развития сотрудничества между Россией и Сербией: "Сегодня перед нашими странами стоят новые задачи. Мы с предельным уважением и с пониманием интересов друг друга относимся к нашему стратегическому партнерству, бережем его. Я убежден, что мы будем и далее его развивать во имя благополучия наших народов".