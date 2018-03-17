Силуанов: Минфин может в этом году еще раз разместить евробонды

Российский Минфин может еще раз разместить евробонды в текущем году, в том числе - в других валютах. Это связано с тем, что

спрос на покупку бумаг превысил в пятницу объем размещения, составив семь миллиардов долларов. Интерес исходил как от российских, так и от иностранных инвесторов. Об этом сказал глава Минфина Антон Силуанов.

Ведомство разместило новые 11-летние суверенные еврооблигации на сумму 1,5 миллиарда долларов, их доходность - 4,625 процента. А также - евробонды дополнительного выпуска "Россия-2047" на 2,5 миллиарда долларов, доходность- 5,25 процента.

По словам Силуанова, при этом был принято решение ограничить объем размещения объемом в четыре миллиарда долларов по номиналу. Таким образом, оставив существенный объем неудовлетворенного спроса, пишет ПРАЙМ.

Министр уточнил, что ведомство сохраняет за собой вероятность выхода на мировые рынки капитала в этом году с долговыми инструментами других сроков и валют.