Сирийские курды заявили об авиаударе Турции по больнице в Африне

В результате авиаудара по главной больнице города Африн на севере Сирии, нанесенного в пятницу турецкой авиацией, погибли девять человек. Об этом, как передает ТАСС, заявили "Силы народной самообороны" (СНС) сирийских курдов.

"Был нанесен авиаудар по больнице общего типа в Африне, это единственная крупная больница. Авиационные и артиллерийские удары по городу продолжаются", - сообщил представитель СНС.

Турция с 20 января проводит против сирийских курдов военную операцию "Оливковая ветвь". Анкара считает СНС и партию "Демократический союз", входящие в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии", террористическими организациями.