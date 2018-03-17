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Рубрика: В мире

Сирийские курды заявили об авиаударе Турции по больнице в Африне

В результате авиаудара по главной больнице города Африн на севере Сирии, нанесенного в пятницу турецкой авиацией, погибли девять человек. Об этом, как передает ТАСС, заявили "Силы народной самообороны" (СНС) сирийских курдов.

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"Был нанесен авиаудар по больнице общего типа в Африне, это единственная крупная больница. Авиационные и артиллерийские удары по городу продолжаются", - сообщил представитель СНС.

Турция с 20 января проводит против сирийских курдов военную операцию "Оливковая ветвь". Анкара считает СНС и партию "Демократический союз", входящие в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии", террористическими организациями.

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