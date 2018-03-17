Сегодня в Москве на 88-м году жизни скончался знаменитый советский, российский журналист Павел Филиппович Михалев.

Он начинал спортивным журналистом в "Комсомольской правде". Авторитет его был настолько высок, что Павла Михалева даже избрали президентом Федерации баскетбола СССР. Случай для тех лет - небывалый.

Затем его увлекла международная тема. Работал собкором газеты в Египте. Долгие годы Павел Михалев передавал свои замечательные материалы из Англии и США. Вернувшись, возглавлял международного отдела "Комсомолки".

В ТАССе Павел Филиппович Михалев долгие годы был заместителем генерального директора. Он и на пенсию вышел относительно недавно, столько в нем было энергии, задора. Был быстр, оперативен, его литературный слог остается и сегодня образцом для подражания. Как и манера одеваться: всегда в строгом блейзере, голубой рубашке, модном галстуке. И вился над светлым его лбом задорный седой чуб.

Молодые журналисты дивились его умению моментально выхватывать главное из лавины накатывавших событий. А он учил нас, порой сурово, но всегда с огромной пользой и доброжелательностью. До последних месяцев звонил, поздравлял с удачными материалами и книгами. Иногда не забывая деликатно, однако твердо указывать на недостатки.

Прощайте, дорогой Павел Филиппович.

Ваш ученик Николай Долгополов.