СМИ: Американские спутники уязвимы перед Россией и Китаем

Американская система глобального позиционирования GPS уязвима в случае использования Россией или Китаем лазерного и ракетного оружия. Об этом, как передает РИА Новости, пишет Washington Free Beacon.

На этой неделе министр ВВС США Хизер Уилсон доложила конгрессменам о вариантах уничтожения 30 американских спутников, которые обеспечивают работу GPS. Данная система используется не только для автомобильных бортовых систем навигации, но и для военных нужд в системе наведения высокоточного оружия.

По словам Уилсон, спутники могут быть уничтожены разными способами: начиная от помех с Земли и кибератак и заканчивая прямым попаданием противоспутникового оружия. Такую атаку могут организовать как Россия, так и Китай, уверена министр. Она отметила, что ее ведомство в настоящее время работает над созданием устойчивых к повреждениям спутников.

Национальная стратегия США предусматривает военное соперничество в космосе именно с РФ и КНР.